FUNKELNDE WEIHNACHTEN #BongoBoulevard

LYRICS: FROHE WEIHNACHTFROHE WEIHNACHTEN FÜR DICHUND WENN DEIN HERZ GRAD DUNKEL ISTIST DIESES FUNKELN HIER FÜR DICH Uns ist schon klardass das letzte Jahrnicht immer ganz so funkelnd warZu viel scheiße ist geschehenzu viele Gute mussten gehenund manchmal zweifelten auch wir(ab hier gesprochen:)und trotzdem stehen wir heute funkelnd hierund ja, das mag vielleicht ziemlich kitschig seinaber so ein bisschen Pathos ein bisschen Scheinkann für 2016 gar nicht so scheiße sein FROHE WEIHNACHTFROHE WEIHNACHTEN FÜR DICHUND WENN DEIN HERZ GRAD DUNKEL ISTIST DIESES FUNKELN HIER FÜR DICH FROHE WEIHNACHTFROHE WEIHNACHTEN FÜR DICHUND WENN DEIN HERZ GRAD DUNKEL ISTIST DIESES FUNKELN HIER FÜR DICH Und egal, ob Du Weihnachten feierst, oder nichtwir hoffen, dass die kommenden Wintertage für Dichbesinnlich sindund dass keine Scheiße mehr passiert FROHE WEIHNACHTENvom Team BONGO BOULEVARDund allen FUNK-Menschen +++ EIN DANK VOLLER HERZLICHKEIT WOHNT UNSEREM HERZEN ZU FÜR ALL JENE FUNK-MENSCHEN INNE, DIE HIER TEIL DES MUSIK-MOSAIKS WURDEN: #lovemilla - www.youtube.com/c/lovemillagermany1080 Nerdscope - www.youtube.com/user/DoktorFroidAuf einen Kaffee mit Moritz Neumeier -www.youtube.com/channel/UCT8nuuAabPxKnQs6dX92ZgA?spfreload=10Auf Klo - www.youtube.com/aufkloBA - www.youtube.com/c/TurkishBABohemian Browser Ballett - www.facebook.com/bohemianbrowserballettBongo Boulevard - www.youtube.com/channel/UCISU64nGvougXKjzaigDlagDatteltäter - www.youtube.com/c/datteltäterDie Frage - www.youtube.com/diefrageDillan White - www.youtube.com/user/DillanInnFickt Euch / Fuck.Ten - www.youtube.com/c/fickteuchFinalClash - www.youtube.com/DarkViktoryfrei.willig.weg - https://www.youtube.com/channel/UCNGZ75o5XQhNLNbVjWlXATAGame Two - https://www.youtube.com/channel/UCFBapHA35loZ3KZwT_z3BsQGermania - www.youtube.com/c/germaniaGute Arbeit Originals - www.youtube.com/c/gutearbeitoriginalsGuten Morgen Internet - www.youtube.com/c/GMIHeadlines - www.youtube.com/user/RaykAndersHochkant - hochkant (Snapchat)iam.serafina (Snapsoap) - www.youtube.com/iamserafinaInformer - https://www.facebook.com/weareinformr/Jäger & Sammler - www.youtube.com/c/JaegerSammlerJanas Diary - www.youtube.com/JanasDiaryJunggesellen - www.youtube.com/junggesellenKliemannsland - www.youtube.com/kliemannslandKostas Kind - www.youtube.com/user/KostaasKindLiDiRo - https://www.youtube.com/channel/UCYxzaJcs6oNRhv0hnrmOqwgLiving the healthy choice - www.youtube.com/user/livethehealthychoiceNovi Chatbot - https://www.facebook.com/getnovibot/?fref=tsOffen un' ehrlich - www.youtube.com/c/offenunehrlichPop-Date - www.instagram.com/popdate/Problemzone (mit Visa Vie) - https://www.facebook.com/ProblemzoneLive/Schönschlau - www.youtube.com/schoenschlauStar Star Space (Coldmirror) - www.youtube.com/coldmirrorSupoerpolypsyholum - www.youtube.com/c/superpolypsycholumTatort die Show - www.facebook.com/tatortshowTeam Playground - www.youtube.com/teamplaygroundTourettikette - http://www.youtube.com/c/tourettiketteTrustory - https://www.facebook.com/trustoryDE/?fref=tsWas mit Fabian - www.youtube.com/c/wasmitfabianWishlist - www.youtube.com/c/WishlistSerieWumms - www.youtube.com/c/WummsSportY-Kollektiv - www.youtube.com/c/ykollektivAlles Liebe, Annette -https://www.youtube.com/channel/UCvB2RFlpNe2xLaZwDW7GXQgWalulis - https://www.facebook.com/Walulissiehtfern/?fref=ts +++ MUSIK/LYRICS:Marti Fischer & Marie Meimberg +++ Unser Gastgeber:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover") DAS BONGO BOUELVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

