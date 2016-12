Wie war die Weihnachtsfolge? Eine Revue der #BongoBoulevard Redaktion (Vlog No7)

Sehr geehrte Freundinnen und Freunde der musikalischen Unterhaltung in spanischen Schallkabinen, Team BONGO BOULEVARD wünscht Ihnen ganz wundervolle und erholsame Tage zwischen den Jahren und danach, während wir uns eine kleine Pause gönnen, in welcher eine Sammlung von Kräften für neue Taten angestrebt und eine gedankliche Flannierung über unseren BONGO BOULEVARD generiert wird, in welcher wir uns fragen, was wir an unserem BOULEVARD DER BONGOS noch verbessern mögen und Sie an dieser Stelle daher um Ihr Feedback bitten. Seien Sie zart und gefühlvoll, aber nicht minder ehrlich zu uns - wir erfreuen uns Ihrer Gedanken und verabschieden uns für dieses Jahr, welches nicht immer den besten Ruf genießt, jedoch nicht ohne abschließend darauf hinzuweisen, dass wir diesem Jahr für einige Dinge so dankbar sind, dass wir es an dieser Stelle gerne in Schutz nehmen möchten, so wie Sie auch uns immer wieder in Schutz nahmen, waren die Stimmen mal erkältet oder der BONGO BOULEVARD noch in den Kinderschuhen. HERZLICHSTEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.WIR WISSEN, WIE UMKÄMPFT DIESE IST.UND FREUEN UNS DAHER UMSO MEHR, SIE HIER ZU WISSEN. Ihr TEAM BONGO BOULEVARD +++ BESCHENKEN SIE SICH SELBST, ABONNIEREN SIE BONGO BOULEVARD:https://www.youtube.com/c/bongoboulevard +++ EXTREM SEHR GUT: auch in der Pause: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard +++ Unser Gastgeber:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover“)Marie Meimberg Unsere Stimme:Patrick Wollny DAS BONGO BOUELVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

