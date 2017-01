Es Wird Ganz Groß - Faber (JAZZ VERSION) #BongoBoulevard Bonus-Track

Hören Sie hier ein Auszug aus der zweiten Episode #BongoBoulevard. Gerne erinnern wir uns an unsere wahnsinnig wundervollen Gäste aus der Schweiz zurück und summen dabei diese Melodei, während wir auf ein Wiedersehen hoffen: Es wird ganz groß - Faber (Bongo Boulevard - Jazz Version) Die ganze Episode können Sie hier bestaunen:https://www.youtube.com/watch?v=kwehUOyzgF8 +++ DANKE FABER! +++ MEHR ÜBER UNSERE GÄSTE:FABERhttp://www.fabersingt.com Dieser junge, gutaussehende Mann dort mit dem Schal, der von seinen Eltern vor 23 Jahren liebevoll Julian Pollina getauft wurde, hört auf den Namen Faber. Die anderen 3 unbeschalten, aber nicht minder jungen und gutaussehenden Herren heißen Tillmann, Janos und Goran. Sie sind Fabers Freunde und Band. Faber macht laut eigener Aussage „Akustikpunk für Mädchen“, was, wie wir finden, eine äußerst passende Beschreibung ist, wenn man den Schwerpunkt auf das Wort Punk legt. Denn auch wenn die Gitarren unverzerrt bleiben, können diese 4 äußerst musikalischen Menschen nicht eine Sekunde stillhalten und musizieren stattdessen lieber drauf los, als wenn es kein Morgen gäbe. Mit seiner rauhen Kratzstimme, die Sophie Hunger dazu veranlasste, ihn bei der Renovierung ihrer Wohnung vorspielen zu lassen (ja, wirklich), um ihn dann mit auf Tour zu nehmen, erzählt er in seinen Liedern ganz hervorragende Geschichten übers Scheitern und anderen Lebenskomplikationen, die er auf seiner durch Crowd Funding finanzierten ersten EP „Alles Gute“ zum Besten gibt und wir sind gespannt, welch verrückten Dinge in dieser Folge Bongo Boulevard passieren werden, denn das weiß man bei Faber nie und das ist etwas sehr sehr Gutes. Faber spielt in folgender Besetzung zum Hüpfen auf:Gitarre & Gesang: FaberPosaune & Drums: Tillmann OstendarpBass: Janos MijndenPiano & Sax: Goran Koč +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard +++ Unser Gastgeber:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover") SOUND:kling klang klongLasse MunkGuy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberJako JoikoRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

