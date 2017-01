Wo ist Marti Fischer? #BongoBoulevard (Vlog No8)

Welch wundervolle Freude: WIR SIND WIEDER DA.Zumindest dachten wir, dass diese Aussage auf das gesamte Team #BongoBoulevard zutrifft - doch, so fragt sich nicht nur der spitzfindige Zuschauer unseres Formats, welches mit „Vlog" und „Update" völlig richtig kategorisiert werden kann, wo ist der Herr Fischer, welcher im Internet den Namen „theclavinover“ aufträgt, um damit seine Liebe für Klaviertöne zum Ausdruck zu bringen?Während wir dieser Frage nachgehen, suchen Ereignisse des Kalibers sensationell den BONGO BOULEVARD auf und Versetzten selbst unseren sonst eher unemotional wirkenden Sprecher, welcher im Internet wie auch im offline Leben den Namen Patrick Wollny aufträgt (vielleicht um seine Liebe für Patrick Wollny zum Ausdruck zu bringen), in ekstatisches Staunen versetzt. Außerdem verraten wir, welche Änderungen den BONGO BOULEVARD dieses Jahr in noch schillerndem Glanze erstrahlen lassen und spielen Melodien, welche Marie Meimberg Tränen in die Augen treibt und den aufgetauchten Herrn theclavinover Fischer zu Grimassen verleitet. +++ AUCH IN DIESEM JAHR ERFEUT UNS IHR ABONNEMENT, WELCHES WIR IN GEDANKEN MIT LIEBESLIDERN BESINGEN: https://www.youtube.com/c/bongoboulevard +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard +++ Unser Gastgeber:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover“)Marie Meimberg Unsere Stimme:Patrick Wollny DAS BONGO BOUELVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.