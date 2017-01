Michael Schulte #BongoBoulevard ZUR ABNAHME

LIEBER STEFAN, im Angesicht dieser außerordentlich, extrem famosen Episode, wird die Liebe des Internets wieder auf die Probe gestellt, wie die Füchse vor den Toren des Bongo Boulevards nicht nur flüstern, sondern auch äußerst spitzfindig zum Besten geben. Folglich bleibt meinem Herzen und Mund, sowie allen Glühbirnen hier vor Ort, nur eine Möglichkeit: Wir strahlen. Was von der Tatsache, dass das Wochenende direkt hinter dem Bongo Boulevard links auf uns wartet, das Gegenteil einer Minderung erfährt. +++ EINSCHUB DER NÜCHTERNEN STRUKTURELLEN GÜTEKLASSE FORMIDABLE +++ WORKFLOW:Hier zur Abnahme die Bongo Boulevard Folge mit lockigem Gast: Michael Schulte, welche am Mittwoch um 17.00h online geht.Nebst Anmerkungen aus unserer internen Abnahme Stand heute Abend.Es wäre entzückend, wenn wir bis Montag 15.00h Feedback von Dir bekommen könnten - und, falls Du welche hast - weitere ergänzende Änderungen, Feedback oder Gedanken. Du bekommst Montag früh den MAZ Text als Mail, sodass wir ihn auf der Textebene besprechen können - und dann mit allen Änderungen am Montag Abend in die letzte Ton-Mischung geben können. Die passiert dann bis Dienstag Nachmittag. Anschließend legen wir alles an, rendern raus und kontrollieren auf Fehler. Die werden dann ggf. gefixt, sodass wir bis spätestens Mittwoch Vormittag mit allem durch sind und auf Kaltura liegen sollten. Da der Upload und die Verarbeitung auf Kaltura inkl. des Transfers auf Youtube ob der Länge bei uns immer etwas braucht, wäre es wunderbar ideal, wenn Du Dir am Mittwoch Vormittag ein Zeitfenster für die Freigabe (Finale Folge, Thumbnail und Videobeschreibung) freihalten könntest. Aber bei Dir ist bestimmt nicht wenig los ob Extra-Schicht, also lass uns gerne mailen, telefonieren oder auf anderen Wegen den Ablauf so planen, dass er auch für Dich Sinn und Freude macht, wenn dein Terminkalender andere Pläne hat. WIR FINDEN AUF JEDEN FALL WEGE, müssen hier nur ob der unterschiedlichen Gewerke und Länge der Folgen ein bisschen Koordinieren. DANKE DIR FÜRS MITROCKEN.UND BESTE GRÜSSE VOM GANZEN TEAM BONGO BOULEVARD HIER VON DER SPREE*marie +++ÄNDERUNGEN, DIE NOCH AUSSTEHEN+++ TON 05:15 Aufnahme MAZ einfügen 25:25 Aufnahme ergänzenden Abschieds-Satz Marie für Endcard einfügen 00:10 "Ich auch" / Marti lauter08:13 Flüstern im Hintergrund raus nehmen08:20 Flüstern im Hintergrund raus nehmen09:38 Übergang Klavier runder mixen20:05 "Ich dachte, ich treffe die Töne" / Marti lauter21:04 "Ganz viel Grüße gehen raus an DAT ADAM" / Marie lauter BILD00:22 Aufnahme Marie wegen Schärfeverlagerung austauschen07:30 Schwarzbild / Renderfehler beheben TEXT05:12 Songtitel einfügen KÜRZUNGEN LÄNGEIn dieser Version sind zum Teil Lieder komplett mit drin, damit sie bereits jetzt in Bild und Ton abgenommen werden können. Sie werden in der Folge selbst jedoch in gekürzter Form sein und dann je in ihrer langen Version als extra Bonus Track Video veröffentlicht. Song 1 von Michael - ca. um 1:00 kürzenSong 2 Loop - ca. um 1:30 kürzenSong Ende Dat Adam - ca. um 00:30 kürzen FINALE LÄNGE EPISODE 5 ca. 22:30min

