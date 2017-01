Michael Schulte singt Forrest (DAT ADAM) #BongoBoulevard TEASER

Liebe Erdenbewohner der Kategorie „Zuschauer", wir präsentieren mit Stolz der vollsten Vollheit unseren allerersten Gast des Jahres 2017, der auf den rotgelockten Namen MICHAEL SCHULTE hört. Eben dieser allererste Gast 2017 nahm sich ein Lied der allerersten Gäste 2016 vor und verlieh ihm, also dem Lied, eine Note der eigensten Art und Weise: DAT ADAMs „Forrest“ in der MICHAEL SCHULTE/BONGO BOULEVARD-Version. Verstehen Sie dieses Video bitte als Teaser der Kategorie „Ich will mehr sehen“, auf welches am jetzigen Mittwoch um 17.00h die komplette Folge BONGO BOULEVARD feat. MICHAEL SCHULTE, die das Team #BongoBoulevard in Verzückung rangoberster Qualitätsgüte gebracht hat, folgen wird. +++ MICHAEL SCHULTE AUF FACEBOOK:https://www.facebook.com/schultemusic/ MICHAEL SCHULTE AUF TOUR:http://www.ticketmaster.de/artist/michael-schulte-tickets/946263?camefrom=de_artist MICHAEL SCHULTE AUF INSTAGRAM:https://www.instagram.com/michaelschulte/ +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard Bestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram:https://www.instagram.com/bongoboulevard/ Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern auf Facebook:https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ Unsere Gastgeber:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover")Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND:kling klang klongGuy James CohenCameron McMichael DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberJako JoikoRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

