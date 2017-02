What A Wonderful World - Michael Schulte feat. Marti Fischer (Louis Armstrong - Stimmimitation) #BongoBoulevard Bonus-Track

Musikalische Momente der allerobersten Nostalgiestufe führen die Herren Fischer und Schulte zurück durch die Musikgeschichte und zu einer Ode an eine Welt, die Louis Armstrong einst als wundervoll beschrieben hat. Um diesen, durch das Hören dieses Musikstückes entstandenen, Zustand der Kategorie “emotional” in eine Verlängerung zu führen, empfehlen wir das Sehen und Hören der dazugehörigen Folge Bongo Boulevard, in der Herr Michael Schulte als Gast verweilte:https://www.youtube.com/watch?v=sv0wAcfMfbgFür Erdenbewohner, die nun in Bongo Boulevard Nostalgie schwelgen, spricht das Team ebendieses Bongo Boulevards den Verzehr aller bisherigen Episoden, die unter dem Namen #BongoBoulevardMixtape firmiert sind, aus:https://www.youtube.com/playlist?list=PLsR6Z1ule7nRrt4YnUIhbgWatHTkNeNkB+++MEHR ÜBER UNSEREN GAST:MICHAEL SCHULTEAUF FACEBOOK: https://www.facebook.com/schultemusic/AUF INSTAGRAM: https://www.instagram.com/michaelschulte/AUF TOUR: http://www.ticketmaster.de/artist/michael-schulte-tickets/946263?camefrom=de_artist Diesem rotgelockten Knaben wohnt eine dem Haupthaar Tribut zollende Engelsstimme inne, die, wenn man nach Name und Beruf fragt, Michael Schulte und Singer/Songwriter antworten würde. Seine staatlich nicht, jedoch von musikliebenden Menschen anerkannte Ausbildung zum musizierenden Menschen alleroberster Musikalitätsstufe absolvierte er in seinem Heimatort Dollerup, wo er sich in den ersten Jahren seines Lebens die hohe Kunst der Saiteninstrumentbespielung selbst auf einer Kindergitarre beibrachte.Als das Jahr 2008 anbrach, begann Michael Schulte, Liedgut der Kategorie „Coverversion“ auf einer Videoabspielplattform namens Youtube erfolgreich zu veröffentlichen, eine Tatsache, welche zu dieser Zeit in Deutschland noch als extrem sehr neu bezeichnet werden konnte.Auf einer Videoabspielplattform namens Fernsehen gewann Herr Schulte im Jahre 2012 die Bronzemedaille in der Kategorie „The Voice“, was seine regelmäßigen Albenveröffentlichungen der extrem sehr gut klingenden Art und Weise nur kurz unterbrach.Und auch wenn er die Welt erst seit 1990 mit Stimme, Können und Haar bewandert, lässt er sich durch all die schon genannten Dinge mit alter Hase sehr zutreffend gebührend bezeichnen, weshalb die Eingangs gewählte Formulierung Knabe dem gereiften Herrn Schulte nicht gerecht wird.Wir freuten uns jedenfalls wie unsere Glühbirnen, wenn sie bei jeder Folge zusammen erleuchtet ein nicht zu verachtender Teil des BONGO BOULEVARDS werden, dass Herr Michael Schulte unserem spanischen Schallkabinenstudio mit seiner wohlklingenden Stimme und seiner musikalischen Warmherzigkeit den ersten Besuch dieses Jahres bescherte. +++EXTREM SEHR GUT:jeden Mittwoch, 17.00hNEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD+++Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_BoulevardBestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevard/Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern auf Facebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/+++Unsere Gastgeber:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover")Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg")SOUND:kling klang klang Guy James CohenCameron McMichael DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

