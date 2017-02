Episode No6 - Teaser #BongoBoulevard

Viele unter Ihnen fragen uns: Liebes Team #BongoBoulevard, können auch Gäste in die sagenumwobene Schallkabine spanischer Herkunft reisen, welche sich noch nicht einer Berühmtheit erfreuen wie die singende ADELE, der bosshafte Kollegah oder die gagae LADY GAGA? Die Antwort lautet: JA! Und wie zum Beweis sitzen heute Herren in unserem Glühbirnen erleuchteten Boulevard, welche sich in Form eines elektronischen Briefes, der im Volksmund auch als E-Mail bezeichnet wird, an uns wendeten und sich für einen Besuch bei uns bewarben. Und so begrüßen am morgigen Mittwoch, den achten Tag dieses zweiten Monats im Jahre 2017, Marie „mariemeimberg“ Meimberg und Marti „theclavinover“ Fischer eine Musikbande namens LION SPHERE, welche der Gattung jung und aufstrebend entspringen, unter unserem Glühbirnenhimmel. Freuen Sie sich auf eine Darbietung von schönen Melodeien, jazzigen Beats und erdigen Harmonien mit dem Dreiklang „gefühlvoll“, „atmosphärisch“ und „unterhaltsam“ und erleben Sie, wie Michael Jackson, Manu Chao und Modern Talking dank LION SPHERE musikalisch zueinander finden. +++ DIE GANZE EPISODE:Mittwoch, 08.02.201717.00hHIER IM BONGO BOULEVARD. +++ MEHR ÜBER UNSERE GÄSTE: LION SPHERE Voice: Joel Montagud Keys: Dominik Petzold Guitar: Karim Hegazy Drums: Fabian Rösch WEBSEITE: https://www.lionspheremusic.com/ AUF FACEBOOK: https://www.facebook.com/lionspheremusic AUF TOUR: https://www.lionspheremusic.com/#live Die vier adretten jungen Herren, zur Hälfte bebartet und behemdet, die Sie in der obrigen Magnetbandaufzeichnung digitaler Art sehen und hören können, haben sich aus unterschiedlichsten Weltorten in einer Stadt namens Berlin aus einem Grund namens Musik zusammengefunden, um fortan als LION SPHERE Schallwellen der Kategorie „wohlklingend“ durch die Atmosphäre zu schicken. Aufgrund von Musikliebhabereien und das Intensivieren dieser Liebe auf einer Schule der hohen Art, die Kunstvolles lehrt, führen diese vier Erdenbewohner, die im Übrigen Joel Montagud, Dominik Petzold, Karim Hegazy und Fabian Rösch genannt werden, ihre Musikinstrumente gerne in die Natur, um dort in Zusammenkünften allererster Ausuferungskajüte ihre Lieder, die man trotz Abwesenheit jeglicher Schubladen und Genre extrem sehr gut mit dem schönen Wort Beatmaker-Jazzhiphop-Indie bezeichnen lässt, entstehen zu lassen. Und weil Menschen, welche zu Instrumenten aller Formen, Herkünfte und Klangfarben eine Beziehung der leidenschaftlichen Gattung innewohnt, immer gerne gesehen werden im Boulevard de Bongo, freuen wir uns wie unser Mischpult, wenn es die Klänge solcher Menschen noch warmherziger klingen lässt, dass wir LION SPHERE bei uns begrüßen dürfen. +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard Bestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevard Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern auf Facebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ Unsere Gastgeber: Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover") Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND: kling klang klong Guy James Cohen Cameron McMichael DAS BONGO BOULEVARD TEAM: Lukas Palm Patrick Wollny Markus Kretzschmar Dominik Lehmann Miri Weber Rosa Palm Manuel Meimberg Marie Meimberg

