Episode No7 - Teaser #BongoBoulevard

Allerliebste Menschen der Musik, als die fabelhaften „Me And My Drummer“ die Pforten des Bongo Boulevards betraten, war allen bewusst, dass hier etwas entsteht, dass man mit den Worten „unfassbar sehr gut“ umfassend einleuchtend beschreiben kann. Um diese These zu untermauern empfiehlt das Team Bongo Boulevard den Konsum dieses Bewegttonbildes, in dem die beteiligten Akteure ein Musikstück namens „Lassen Sie mich nicht herab“ der mit „unfassbar sehr gut“ auch recht treffend beschriebenen Band „The Beatles“, die ebenfalls immer willkommen sind im Bongo Boulevard, intoniert. Am kommenden Mittwoch, der nur heute, dem Tag, an dem dieser Text geschrieben wird, „morgen“ genannt werden kann, können Sie mit allen verfügbaren Sinnesorganen die komplette Folge mit „Me And My Drummer“ genießen und unserem ersten weiblichen Gast Charlotte Brandi zusammen mit Bandmitstreiter Matze Pröllochs, sowie Marie „mariemeimberg“ Meimberg und Marti „theclavinover“ Fischer beim Musikmachen beobachten. +++ DIE GANZE EPISODE:Mittwoch, 22.02.201717.00hHIER IM BONGO BOULEVARD. +++ MEHR ÜBER UNSERE GÄSTE: ME AND MY DRUMMER Charlotte Brandi - Gesang, Keyboard, GitarreMatze Pröllochs - Schlagzeug ME AND MY DRUMMER IM NETZ: http://www.meandmydrummer.com ME AND MY DRUMMER AUF FACEBOOK: https://www.facebook.com/meandmydrummer/ ME AND MY DRUMMER AUF TOUR: 02.03. Frankfurt a.M. - Das Bett03.03. Bochum - Christuskirche04.03. Hannover - Café Glocksee23.03. Kassel - Schlachthof29.03. Würzburg - Café Cairo30.03. Magdeburg - Moritzhof04.08. Hamburg - Sommer in Altona Alle im obigen Bildmaterial der bewegten Art und Weise zu sehenden Damen und Herren, die nicht Marti Fischer oder Marie Meimberg heißen, hören auf die Namen Charlotte Brandi und Matze Pröllochs, sagen seit 2010 jedoch auch „das sind wir“, wenn man sie zusammen „Me And My Drummer“ ruft. Als diese beiden herrschaftlich sehr schön anzuschauenden- und hörenden Menschen anfingen, sich ihre Melodeien und Rythmen der Kategorie poppig-träumerisch in ihre und unsere Gehörgänge zu manövrieren, lebten sie noch nicht, wie gegenwärtig, in Berlin, sondern in einem beschaulichen Ort namens Tübingen, wo sie ihr Talent der musikalischen Gattung zugunsten der schauspielerischen Kunst für Bühnenstücke in die Waagschale geworfen haben. Als die Band, deren Name sich schlüssig erklären lässt, wenn man auf ihre Konstellation schaut, Teil der etwas größeren Stadt Berlin wurde, intensivierte sich das Ausdenken und Erschaffen von zu Musik gewordenem Schönklang und so erschien nach Langspieltonträger Nummer eins mit dem aufzählenden Namen „The Hawk, the Beak, the Prey“ im noch nicht allzu weit entfernten Jahr Zweitausendsechzehn Musikwerk Nummer zwei mit den schönen Worten „Love is a Fridge“, welches zehn Kompositionen enthält, die den Spezien „Indie“ und „Pop“ ein atmosphärisches Zuhause geben. Und so entsteht eine Freude, bei der auch Menschen, die sich sonst über nichts freuen, mit „Wir freuen uns extrem sehr“ zitiert werden können, dass sich „Me And My Drummer“ in unser südwesteuropäisches Schallkabinenstudio für etwas eingefunden haben, wodurch sich alle Erdenbewohner von beispielsweise einem Stein unterscheiden: Der Liebe zur Musik.P.S.: Falls sich Steine persönlich angegriffen fühlen, bitten wir dies zu entschuldigen. +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_BoulevardBestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulev...Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern aufFacebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ Unsere Gastgeber: Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover") Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND:kling klang klang - Cameron McMichaelJames Studio - Guy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

