Sorry Seems To Be The Hardest Word - Michael Schulte feat. #BongoBoulevard (Bonus-Track) FACEBOOK

Heute ist ein ganz besonderer Tag und wenn er es wüsste, würde Elton John gewiss seinen schillerndsten Anzug auftragen und einen freudigen Freudentanz auf einem pink-glitzernden Flügel tanzen: Denn dieser einzigartig gelockte und mit der Stimme eines zum Manne herangewachsenen Wunderknaben gesegnete Mensch, welcher uns einst im BONGO BOULEVARD mit seiner Kunst beglückte (sehen Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=sv0wAcfMfbg) feiert heute seinen HAPPY-RELEASE-DAY. Und da wir davon ausgehen, dass Sir Elton John diesen Tag der Freude verpasst, sagen wir SORRY in seinem Namen und feiern Herrn Schulte bis den Glühbirnen vor Freundensschaukelei ganz schummrig wird. MEHR ÜBER UNSEREN GAST: MICHAEL SCHULTE AUF FACEBOOK: https://www.facebook.com/schultemusic/AUF INSTAGRAM: https://www.instagram.com/michaelschulte/AUF TOUR: http://www.ticketmaster.de/artist/michael-schulte-tickets/946263?camefrom=de_artist Diesem rotgelockten Knaben wohnt eine dem Haupthaar Tribut zollende Engelsstimme inne, die, wenn man nach Name und Beruf fragt, Michael Schulte und Singer/Songwriter antworten würde. Seine staatlich nicht, jedoch von musikliebenden Menschen anerkannte Ausbildung zum musizierenden Menschen alleroberster Musikalitätsstufe absolvierte er in seinem Heimatort Dollerup, wo er sich in den ersten Jahren seines Lebens die hohe Kunst der Saiteninstrumentbespielung selbst auf einer Kindergitarre beibrachte. Als das Jahr 2008 anbrach, begann Michael Schulte, Liedgut der Kategorie „Coverversion“ auf einer Videoabspielplattform namens Youtube erfolgreich zu veröffentlichen, eine Tatsache, welche zu dieser Zeit in Deutschland noch als extrem sehr neu bezeichnet werden konnte.Auf einer Videoabspielplattform namens Fernsehen gewann Herr Schulte im Jahre 2012 die Bronzemedaille in der Kategorie „The Voice“, was seine regelmäßigen Albenveröffentlichungen der extrem sehr gut klingenden Art und Weise nur kurz unterbrach. Und auch wenn er die Welt erst seit 1990 mit Stimme, Können und Haar bewandert, lässt er sich durch all die schon genannten Dinge mit alter Hase sehr zutreffend gebührend bezeichnen, weshalb die Eingangs gewählte Formulierung Knabe dem gereiften Herrn Schulte nicht gerecht wird. Wir freuten uns jedenfalls wie unsere Glühbirnen, wenn sie bei jeder Folge zusammen erleuchtet ein nicht zu verachtender Teil des BONGO BOULEVARDS werden, dass Herr Michael Schulte unserem spanischen Schallkabinenstudio mit seiner wohlklingenden Stimme und seiner musikalischen Warmherzigkeit den ersten Besuch dieses Jahres bescherte. +++ EXTREM SEHR GUT:jeden Mittwoch, 17.00hNEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard Bestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevard/ Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern auf Facebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ Unsere Gastgeber:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover")Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND:kling klang klong - Cameron McMichaelJames Studio - Guy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.