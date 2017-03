Ohne Proben nach oben #BongoBoulevard (Vlog No11)

LIEBE FREUNDE DES #BongoBoulevard, Die heutige Darbietung des bongolischen Videotagebuchs zeigt Team BONGO BOULEVARD beim feierlichen Halten von Wunderkerzen und wohl temperierten Antworten musikalischer Natur auf die von Charly B. (ihrerseits einer der zwei Teile des Duos Me and my Drummer) aufgeworfene Frage über mögliche Traurigkeit bei Schenkung von Geschenken – all dies findet ganz im Bongogeiste völlig ohne Proben statt, wie der vorangegangene Satz ohne Kommas. Weiter gedenken Frau Meimberg und Herr Fischer der gedanklichen Tiefe der oben erwähnten Frau B. und werden sich ihrer Fähigkeit als Klangschalenmagierin alleroberster Zaubergildenstufe bewusst. Ergriffen von diesem Zauber und den dadurch ausgelösten, schönen Erinnerungen tritt unser Gastgeberpaar im gleißenden Licht der Spreesonne hinaus ans Wasser und sinniert über Dinge der wichtigen Art und Weise. Die aufgeworfenen Fragen und Zauberei von Frau B. und ihrem rhythmusverantwortlichen Perkussionskünstler Herr P. finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=t4KeSrzXw0A +++ MEHR ZU UNSEREN NEUEN FREUNDEN: ME AND MY DRUMMER Charlotte Brandi - Gesang, Keyboard, Gitarre und so vieles mehr Matze Pröllochs - Schlagzeug ME AND MY DRUMMER IM NETZ: http://www.meandmydrummer.com/ ME AND MY DRUMMER AUF FACEBOOK: FACEBOOK: https://www.facebook.com/meandmydrummer/ ME AND MY DRUMMER AUF TOUR: 02.03. Frankfurt a.M. - Das Bett 03.03. Bochum - Christuskirche 04.03. Hannover - Café Glocksee 23.03. Kassel - Schlachthof 29.03. Würzburg - Café Cairo 30.03. Magdeburg - Moritzhof 04.08. Hamburg - Sommer in Altona Alle im vergangenen Bildmaterial der bewegten Art und Weise zu sehenden Damen und Herren, die nicht Marti Fischer oder Marie Meimberg heißen, hören auf die Namen Charlotte Brandi und Matze Pröllochs, sagen seit 2010 jedoch auch „das sind wir“, wenn man sie zusammen „Me And My Drummer“ ruft. Als diese beiden herrschaftlich sehr schön anzuschauenden- und hörenden Menschen anfingen, sich ihre Melodeien und Rhythmen der Kategorie poppig-träumerisch in ihre und unsere Gehörgänge zu manövrieren, lebten sie noch nicht, wie gegenwärtig, in Berlin, sondern in einem beschaulichen Ort namens Tübingen, wo sie ihr Talent der musikalischen Gattung zugunsten der schauspielerischen Kunst für Bühnenstücke in die Waagschale geworfen haben. Als die Band, deren Name sich schlüssig erklären lässt, wenn man auf ihre Konstellation schaut, Teil der etwas größeren Stadt Berlin wurde, intensivierte sich das Ausdenken und Erschaffen von zu Musik gewordenem Schönklang und so erschien nach Langspieltonträger Nummer eins mit dem aufzählenden Namen „The Hawk, the Beak, the Prey“ im noch nicht allzu weit entfernten Jahr Zweitausendsechzehn Musikwerk Nummer zwei mit den schönen Worten „Love is a Fridge“, welches zehn Kompositionen enthält, die den Spezien „Indie“ und „Pop“ ein atmosphärisches Zuhause geben. Und so entsteht eine Freude, bei der auch Menschen, die sich sonst über nichts freuen, mit „Wir freuen uns extrem sehr“ zitiert werden können, dass sich „Me And My Drummer“ in unser südwesteuropäisches Schallkabinenstudio für etwas eingefunden haben, wodurch sich alle Erdenbewohner von beispielsweise einem Stein unterscheiden: Der Liebe zur Musik. P.S.: Falls sich Steine persönlich angegriffen fühlen, bitten wir dies zu entschuldigen. +++ AUCH HEUTE FREUT UNS IHR ABONNEMENT, WELCHES WIR IN GEDANKEN MIT LIEBESLIEDERN BESINGEN: https://www.youtube.com/c/bongoboulevard +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard Befreunden Sie sich mit TEAM BONGO BOULEVARD: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ Erfreuen Sie sich an Bildern allererster Kajüte: https://www.instagram.com/bongoboulevard/ +++ Unsere Gastgeber: Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover“) Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") Unsere Stimme: Patrick Wollny DAS BONGO BOULEVARD TEAM: Lukas Palm Patrick Wollny Markus Kretzschmar Dominik Lehmann Miri Weber Rosa Palm Manuel Meimberg Marie Meimberg TON Andre Moghimi

