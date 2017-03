ANDRÉ DIETZ #BongoBoulevard Episode No. 8 (RE-UPLOAD)

SEHR GEEHRTE BONGO BOULEVARD ZUSCHAUER,eine neue Episode des Bongo Boulevards erschien am Firmament und ist zum Verzehr mit allen Sinnen zu einem Zeitpunkt, dem man das Adverb „sofort“ sinnvoll voranstellen kann, angerichtet, um mit Ihrer höflichen Zustimmung eine Bildersprache der kulinarischen Art und Weise zu gebrauchen. Und so begrüßen wir mit der chronologisch anzusehenden Gästenummer acht den von uns mit den Adjektiven „herzlichen“, „wunderbaren“ und „unendlich sympathischen“ überschütteten ANDRÉ DIETZ, der neben seiner selbstlosen Liebe zur Musik im Allgemeinen und Rock, Singer/Songwriter und Blues im Speziellen noch einer Berufung nachgeht, der landläufig der Begriff „Schauspieler“ zugesprochen wurde und diese beiden Berufungen und Lieben sogar manchmal in einer Mattscheiben-Seifenoper, welche so ziemliches alles bespielt, was zählt, kombinieren kann. Also gehen Sie bitte mit gutem Beispiel voran und kombinieren in diesem Fall Augen und Ohren, um Zeuge zu werden, wie Tom Waits, Die Fantastischen Vier und Selig mit Hilfe von ANDRÉ DIETZ den Schallkabinenbewohnern der gastgebenden Gattung mit den Namen Marie „mariemeimberg“ Meimberg und Marti „theclavinover“ Fischer ein gleichsam gefühlvolles, neues und unterhaltsames zu Hause finden. +++ Wir spielen live: 01:40 Keine Liebe - André Dietz (Bongo Boulevard Version)06:28 Ohne Dich - Selig (Bongo Boulevard Akustik Version)11:03 Tom Traubert's Blues - Tom Waits (Bongo Boulevard Version)16:42 Sie ist weg - Die Fantastischen Vier (Bongo Boulevard Mini-Percussion Loop Version)21:06 Ich glaub nur an die Liebe - André Dietz (Bongo Boulevard Version) +++ MEHR ÜBER UNSERE GÄSTE: ANDRÉ DIETZ IM NETZ: http://www.andredietz.de/ AUF FACEBOOK:https://www.facebook.com/SchauspielerAndreDietz/ Der im Bewegtbildmaterial gut zu erkennende junge Mann, dem die meiste Zeit wie durch Zauberhand eine Gitarre beiseite steht, wurde zu Beginn seines Lebens in einer Stadt mit den Erkennungsbuchstaben Koblenz der Name ANDRÉ DIETZ verliehen, welchen er bis in die Gegenwart beibehalten hat. Und exakt dieser ANDRÉ DIETZ entdeckte in einem Alter der jungen Art und Weise seine Passion zur Unterhaltung in Form von Schauspiel und Musik, wonach er ersteres in dieser Aufzählung zu seiner Berufung erkoren hat und fortan durch Bewegtbildpräsenz der täglichen Art und Weise in Magnetbandaufzeichnungen, die laut Genrebezeichnung mit einer Oper der Seife gleichzusetzen ist. Da in Herrn DIETZ’ Herz aber, wie bereits erwähnt, schon immer zwei Passionen um die Wette schlugen, beschloss er, seiner Liebe zur Musik ebenfalls bis an sein Lebensende zu folgen und verhalf Klängen dabei, sich zu Melodien zusammenzuschließen, die vollkommen frei sowohl laut als auch leise sein können, meist mit einem Instrument der sechssaitigen Geschmacksrichtung in Harmonie gebracht, aber immer gleichsam gefühlvoll als auch intensiv vorgetragen werden. Und weil Herr DIETZ über diese beiden Passionen einen Mantel der Sympathie und Warmherzigkeit seinen Mitmenschen gegenüber legt, hat unser spanisches Schallkabinenstudio vor lauter Freude schon am Morgen kurz seine innewohnenden Glühbirnen kurz aufleuchten lassen. P.S.: Bitte Herr DIETZ, veröffentlichen Sie bald Ihr Album, wir warten sehnsüchtig. Ihr Team BongoBoulevard +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard Bestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevard Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern aufFacebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ Unsere Gastgeber: Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover") Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND:kling klang klang - Cameron McMichaelJames Studio - Guy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

