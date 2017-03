Mensch mit Scheide #EqualPayDay #BongoBoulevard (Bonus-Track)

SEHR GEEHRTE BONGOS,Herr Marti Fischer und Frau Marie Meimberg haben sich heute nicht ohne Grund versammelt, um weibliche Geschlechtsteile in chansonesken Melodien zu besingen, wenn gleich beiden das Besingen von Scheiden auch an anderen Tagen im Jahr eine große Freude bereitet.Heute ist der Tag, der, wenn man ihn rufen würde, auf den Namen: „Equal Pay Day“ hört, wenn gleich man sich erzählt, dass Freundinnen und Freund ihn auch König Uschi rufen dürfen. Doch diese Gerüchte sind unbestätigt. Für uns im Team BONGO BOULEVARD ist dies mehr als nur eine Aktion, an welcher sich auch viele unserer geschätzter Kolleginnen und Kollegen von #funk beteiligen. Es ist der Grund, warum es uns gibt. Der Bongo Boulevard entsteht an einem Ort, welcher als eine wahrgewordene Utopie bezeichnet werden kann, die lange vor dem Boulevard der Bongos entstand. Es ist ein Ort, welcher inmitten der Medienlandschaft mehr an den Mensch, mehr an die Idee und mehr an den Inhalt glaubt, als an den Profit. Ein Ort, der weiß, wie sehr unsere Arbeit in das Private eingreift und dem Privaten daher die selben Rechte eingesteht. Ein Ort, in dem Kinder keine Last und Pläne dazu da sind, sie zu ändern. Denn es ist vielmehr, als nur Geld. Es ist vielmehr, als nur ein Stück vom Kuchen. Es ist die ganze Bäckerei. Und so ist bei uns jeden Tag König-Uschi-Equal-Pay-Day-Tag. Und heute der Tag, an dem wir ihn besingen. Ihn und all die Menschen mit Scheide, die Weltverbesserinnen und Orte-Bauerinnen. Wenn Sie nicht wissen, was es mit diesem König-Uschi-Equal-Pay-Day-Tag auf sich hat, haben wir Ihnen anbei eine Liste weiterführender Informationen zusammengestellt: https://www.youtube.com/watch?v=J1ln6IaX_Yghttps://twitter.com/tagesschau/status/842764382367047683http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/buero-special/equal-pay-day-warum-werden-fra...https://editionf.com/Gender-Pay-Gap-Kristina-Schroeder HERZLICHSTE GRÜSSEIhr Team BONGO BOULEVARD +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard Befreunden Sie sich mit TEAM BONGO BOULEVARD: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ Erfreuen Sie sich an Bildern allererster Kajüte: https://www.instagram.com/bongoboulevard/ +++ UNSERE GASTGEBER:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover“)Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") MUSIK:Marie Meimberg - Komposition, Lyrics und GesangMarti Fischer - Klavierarrangement, Backings DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg TONMarti Fischer

