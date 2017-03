Episode No9 - TEASER - #BongoBoulevard

VEREHRTE FREUNDE DES MUSIKALISCHEN FRÜHLINGSERWACHSENS,Wie der Anfang der Jahreszeit Frühling gerade seine schützenden Gefilde verlassen hat, so wurde auch im BONGO BOULEVARD das Gewohnte verlassen. Denn wir erhielten Besuch von einem Bären, der die Instrumente der gewöhnlichen Kategorie mit Honig beschmierte, in der Ecke stehen ließ und mit feinsten, selbstgebauten Beats und Sprechgesang der fließenden Art einen wahren Hip-Hop-Honigtopf erschuf. Der Konsum dieses Honigs erfreute unsere Gaumengänge und Ohrmuscheln so sehr, dass es uns eine Ehre ist, Ihnen diesen Menschen und sein Bär-Alterego vorzustellen: Herzlich Willkommen TIM SANDER aka T DER BÄR! Am kommenden Mittwoch, zu einer Uhrzeit, die sich im mitteleuropäischen Raum auf 17.00h Winterzeit beläuft, können Sie die komplette Episode BONGO BOULEVARD, in welcher es nicht an Geschlechtsteilhumor fehlt, welchen Frau Meimberg als "Pimmelwitz" bezeichnet, zu Gemüte führen. +++ MEHR ÜBER UNSEREN GAST: T DER BÄR IM NETZ:http://tderbaer.tumblr.com/ AUF FACEBOOK:https://www.facebook.com/TderBaer/ Das im Bewegtbild als Träger eines Pullovers lilaner Farbe zu erkennende Wesen bezeichnet sich auch als “Bär, der keiner ist” und trägt hierzulande den Namen TIM SANDER. In der Welt der Straßenkredibilität und des gereimten Wortes ist er jedoch besagter, sich selbst verneinender Bär und trägt den Namen T, also “T der Bär”. Bevor Herr SANDER den Großteil seiner Aufmerksamkeit der rhythmischen Phrase widmete, verkörperte er für den flüchtigen Moment von drei Jahren die Rolle des Kai Scholl in der allzeit geliebten Serie, die als Porträt guter wie auch schlechter Zeiten in diesseitigen Fernsehgeräten ausgestrahlt wurde und wird. Auf die Menschen, die ihn, ohne nähere Betrachtung, seither nur noch als Gefangenen des Seifenoper-Quadratkastens abschrieben, gab Herr SANDER aufgrund seiner vorangeschritten Reife, welche neben mehr Weisheit auch zu Schmerzen im unteren Rücken mit sich brachte,“einen Fick” und beschäftigte sich lieber mit der Sprengung dieser Erwartungshaltungen: Er ist Synchronsprecher, Theaterschauspieler, Gründer einer Indie-Pop-Band (welche auf den Namen “Team Amateur” hört) und eben Sprechsänger von Beats. Ebendiese Beats, welche der Rohheit, der einzigartiger Samples und der “Fickgebung” auf Rap-Klischees wegen der Höhle des Bären einen ganz originellen Klang verleihen, haben das versammelte Tierreich am BONGO BOULEVARD zum Tanzen beziehungsweise Nicken beziehungsweise Springen gebracht. Wir hoffen und erwarten sehnlichst, dass auch Ihnen diese Freude zuteil wird. +++ EXTREM SEHR GUT:jeden Mittwoch, 17.00hNEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter:https://twitter.com/Bongo_Boulevard Bestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevard Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern aufFacebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ Unsere Gastgeber: Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover") Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND:kling klang klang - Cameron McMichaelJames Studio - Guy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

