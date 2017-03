AnnenMayKantereit anbaggern #BongoBoulevard (Vlog No13)

SEHR GEEHRTE FREUNDE DER BEAT-BONGOS, Stellen Sie sich manchmal vor, Ihr Leben wäre ein einziges Beat-Spektakulum? Menschen, welche eilig zur Bahn rennen oder Bagger, welche eilig baggern wären keine eiligen Maschinen sondern mechanische Tänzer? Nein? Naja, macht ja nichts. Herr Fischer und Frau Meimberg übernehmen dies gerne für Sie und so tauchen wir heute in Herr Fischers Kopf ein - während unsere Gastgeber zurückzublicken - auf Gute Zeiten und Schlechte Zeiten und unseren letzten Gast, welcher zur großen Freude des Team BONGO BOULEVARD uns von letzteren Zeiten verschonte: Tim Sander aka T DER BÄR. (Folgenden Sie dem folgenden Link, um den ganzen Besuch der Bärigen-Beat-Maschine zu bewundern: https://www.youtube.com/watch?v=wwr4ARwN6gk) Dazwischen verlieren sich unsere Gastgeber immer wieder - in Erinnerungen an Sommerhits und Disney-Lieder, besingen das meist kommentiertste Kommentar (Spoiler: ANNENMAYKANNTEREIT!) und huldigen die Sonne, welche gleichzeitig mit weißen Körperflüssigkeiten in die spanische Schallkabine eindringt, als wäre diese eine Eizelle und... ach… verzeihen Sie, da sind wir versehentlich gerade wieder in Herr Fischers Kopf eingetaucht… Wahnsinn, was hier los ist! AUCH HEUTE FREUT UNS IHR ABONNEMENT, WELCHES WIR IN GEDANKEN MIT BEAT-SOUNDTRACK VERSEHEN: https://www.youtube.com/c/bongoboulevard +++ EXTREM SEHR GUT:jeden Mittwoch, 17.00hNEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard Befreunden Sie sich mit TEAM BONGO BOULEVARD: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ Erfreuen Sie sich an Bildern allererster Kajüte: https://www.instagram.com/bongoboulevard/ +++ Unsere Gastgeber: Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover“)Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") DAS BONGO BOULEVARD TEAM: Lukas Palm Patrick Wollny Markus KretzschmarDominik Lehmann Miri Weber Rosa Palm Manuel Meimberg Marie Meimberg TON Andre Moghimi Marti Fischer

