REZO und B.A. #BongoBoulevard Episode No. 10

Sehr geehrte Besucher des BONGO BOULEVARD,Wären Apored so spannende Dinge passiert wie diese Woche in unseren heimischen Gefilden des bongolischen Strassenzug, so wäre es bestimmt zur Erzeugung einer nicht geringen Zahl an Ankündigungs- und Statementvideos gekommen.Doch da sich beruhigende Bongos (oder “Djembes” für die Experten unter Ihnen) in nächster Nähe befinden, können wir Ihnen sachlich und ruhig berichten: Es erwartet Sie ein äußerst unterhaltsames Spektakel mit farbigem Haar, Sonnenbrille, einer Vielzahl(!) an Fischstaunemündern auch außerhalb des meimbergschen Gesichts, wie auch Musizieren und Sprechen, welches Sie morgen früh mit einem Lachmuskelkater beglücken wird.Unsere dieswöchigen Gäste REZO und BA brachten eine ganz rohe Freude für die Musik, und schenkten uns von Coco Jambo über Katy Perry und 50 Cent bis hin zu Tokio Hotel das wohl kurioseste Musikmixtape und dadurch umso mehr Spaß.+++ Wir spielen live:02:59 Coco Jamboo - Mr. President (Rezo & B.A. feat. Bongo Boulevard)05:45 Teenage Dream - Katy Perry (Rezo & B.A. feat. Bongo Boulevard)07:30 In Da Club - 50 Cent (Rezo & B.A. feat. Bongo Boulevard)09:45 The Fresh Prince of Bel Air - Willard C. Smith, Jeffrey Townes (Rezo & B.A. feat. Bongo Boulevard)12:34 YouTube Blues (Rezo & B.A. feat. Bongo Boulevard)21:04 Another Brick in the Wall - Pink Floyd (Bongo Boulevard Nippelboard Version)24:30 Durch den Monsun - Tokio Hotel (Rezo & B.A. feat. Bongo Boulevard) +++MEHR ÜBER UNSERE GÄSTE:REZOAUF YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCLCb_YDL9XfSYsWpS5xrO5QAUF INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rezomusik/AUF TWITTER: https://twitter.com/rezomusik BAAUF YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/TurkishBAAUF INSTAGRAM: https://www.instagram.com/BAGoesPro/AUF TWITTER: https://twitter.com/BATurkishDie im hiesigen Webvideourwald beheimateten BA und REZO sind prachtvolle Beispiele der hierzulande oft zu leicht verwendeten Beschreibung “Alleinunterhalter”. Ob als One-Man-Videoproduktion oder One-Man-Musikshow, sind beide gute Beispiele für eine autodidaktische Generation, die sich das Handwerk ihrer Leidenschaft selbst beibringen:REZO, auch bekannt als Staunemund alleroberster Kajüte und Träger von strahleblauem Haupthaar, ist wohl der euphorischste Mensch, den unser brauner Lederömmel auf sich sitzen lies, was womöglich auch daran liegt, dass er in seinem virtuellen leben ähnlich - wie Herr Fischer - als Musikwundermaschine agiert und besagter Ömmel alles auf sich sitzen lässt, was gut und gerne Musik macht.BA, nun bekannt als Saxophinist mit Sonnenbrille, aber auch als Dreher von Musikvideos von und für Tokio (Hotel), ehemaliger Lauscher der zarten Stimme des Mr Trashpack, großer Bearbeiter von Bewegtbild und Klassenkamerad des BONGO BOULEVARD im funkunterricht.Beim kollektiven musikalischen und humorösen Zusammenstoß dieser zwei Individuen mit Frau Meimberg und Herrn Fischer wünschen wir Ihnen viel Vergnügen.+++EXTREM SEHR GUT:jeden Mittwoch, 17.00hNEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD+++Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_BoulevardBestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevardUnd empfehlen Sie uns Ihren Eltern auf Facebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/+++UNSERE GASTGEBER:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover")Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND:kling klang klang - Cameron McMichaelJames Studio - Guy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

