YouTube Blues - REZO und B.A. feat. #BongoBoulevard (Bonus-Track)

Liebe Klicker von schönen Thumnbnails, Wenn Blues gespielt und gefühlt wird, dann weinen selbst die Lochis. Und da das Leben eines Webvideokünstlers nur aus Sorge besteht, haben wir all die existenziellen Probleme mit roten Kreisen, Brüsten, Clickbait, Algorithmen, Handyakkus und Verachtung für die Umwelt in diesem Video zusammengefasst. Sind auch Sie Webvideokünstler? Haben auch Sie existenzielle Sorgen, die Sie hinzufügen wollen? Dann singen Sie mit. Denn dies ist die neue Hymne der Influencer, die neue Gute-Nacht-Musik für Internetkinder, der neue Hit im Zweipunktnull-Land: DER YOUTUBE-BLUES. +++ MEHR ÜBER UNSERE GÄSTE: REZO AUF YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCLCb_YDL9XfSYsWpS5xrO5QAUF INSTAGRAM:https://www.instagram.com/rezomusik/AUF TWITTER:https://twitter.com/rezomusik BA AUF YOUTUBE:https://www.youtube.com/user/TurkishBAAUF INSTAGRAM:https://www.instagram.com/BAGoesPro/ AUF TWITTER:https://twitter.com/BATurkish Die im hiesigen Webvideourwald beheimateten BA und REZO sind prachtvolle Beispiele der hierzulande oft zu leicht verwendeten Beschreibung “Alleinunterhalter”. Ob als One-Man-Videoproduktion oder One-Man-Musikshow, sind beide gute Beispiele für eine autodidaktische Generation, die sich das Handwerk ihrer Leidenschaft selbst beibringen: REZO, auch bekannt als Staunemund alleroberster Kajüte und Träger von strahleblauem Haupthaar, ist wohl der euphorischste Mensch, den unser brauner Lederömmel auf sich sitzen lies, was womöglich auch daran liegt, dass er in seinem virtuellen leben ähnlich - wie Herr Fischer - als Musikwundermaschine agiert und besagter Ömmel alles auf sich sitzen lässt, was gut und gerne Musik macht. BA, nun bekannt als Saxophinist mit Sonnenbrille, aber auch als Dreher von Musikvideos von und für Tokio (Hotel), ehemaliger Lauscher der zarten Stimme des Mr Trashpack, großer Bearbeiter von Bewegtbild und Klassenkamerad des BONGO BOULEVARD im funkunterricht. Beim kollektiven musikalischen und humorösen Zusammenstoß dieser zwei Individuen mit Frau Meimberg und Herrn Fischer wünschen wir Ihnen viel Vergnügen. +++ EXTREM SEHR GUT:jeden Mittwoch, 17.00hNEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter:https://twitter.com/Bongo_Boulevard Bestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevard Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern auf:Facebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ UNSERE GASTGEBER:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover")Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND:kling klang klang - Cameron McMichaelJames Studio - Guy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.