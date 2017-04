POHLMANN #BongoBoulevard (TEASER)

SERVUS LIEBE ANHÄNGER DES BONGOS, Dieses Ihnen zur Begutachtung vorliegende Bewegtbild dient der freudigen Vorankündigung unseres nächsten Gastes POHLMANN, der uns mitsamt seines Vornamens Ingo und seiner Vogelaufkleber beklebten Gitarre im Studio de la Schall besuchte. Diese Gastierung stellt einen Besuch der besonderen Art und Weise dar. So verrät Herr Pohlmann nicht nur, von welcher Grande Dame der deutschen Musikszene er sich beim Schreiben seiner Musik helfen ließ - er spricht auch über das derzeit allgegenwärtige Thema "Mensch" im deutschen Plastikpop und gesteht, dass seine Single "Himmel und Berge" ursprünglich auch in eben jener Mensch-Schublade steckte. Dies ist deswegen so besonders, da der Besuch des Herrn Pohlmanns einige Wochen zurückliegt und aufgezeichnet wurde, bevor Jan Böhmermann im „neoMagazin Royale“ mit JIM PANDZKOS Song „MENSCHEN LEBEN TANZEN WELT“ eine Diskussion über den fragwürdigen Zustand der deutschen Industriemusik entfachte. Darüber hinaus erwärmte uns Pohlmann in Zeiten, in denen selbst das Wetter nicht mehr weiß, in welchen Aggregatzuständen es die Erdenbewohner zurücklassen soll, mit musikalischen Darbietungen der Gattung „Sänger/Liedschreiber“ vollkommen wetterunabhängig und erfreute uns mit Liedgütern und Gedanken, die uns gleichermaßen unterhaltsam (weil humorvoll), emotional (weil traurig) und nachdenklich (weil klug) gestimmt haben. Wer also seine Gehörgänge in voller Länge mit Pohlmanns wohlklingenden Stimme, die er mit Frau Meimberg und Herrn Fischer erklingen lässt, beglücken und die hochaktuelle Frage, was eigentlich passiert, wenn nun eigentlich Sommer wäre, beantwortet wissen möchte, der wird morgen um 17.00h vor lauter Freude eine Melodie von sich geben. +++ MEHR ÜBER UNSEREN GAST: POHLMANN IM INTERNET (SAMT TOUR INFORMATIONEN:) http://www.ingopohlmann.de/ AUF YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/POHLMANNmusic Der Herr, der in dieser Episode im Bongo Boulevard gastiert, trägt neben langem blonden Haar den Namen Ingo Pohlmann und ist seines Zeichens musizierender Mensch aus dem Hause „Singer/Songwriter“. Als er in jungen Jahren auf ein Instrument namens Gitarre traf, lernten sie sich auf eine autodidaktische Art und Weise kennen und können seitdem nicht voneinander lassen. Im beschaulichen Rheda-Wiedenbrück, in das Herr Pohlmann hineingeboren wurde, lernte der adoleszierende Ingo zunächst erfolglos den Beruf des Maurers, zog danach kellnernd in eine Hamburger Bar, in der er schließlich auftrat, um von Henning Wehland entdeckt zu werden, woraufhin er mit schon erwähnter Gitarre Hobby zum Beruf machte und die beiden fortan als Duo namens Pohlmann die Bühnen Deutschlands bespielten. Im Jahr 2006 veröffentlichte Herr Pohlmann sein allererstes Album, hatte mit „Wenn jetzt Sommer wär“ seinen allerersten Hit und erreichte mit „Mädchen und Rabauken“ beim Bundesvision Song Contest für NRW im Jahr 2007 den allerfünftesten Platz. Und weil sich Gitarre und Pohlmann bis auf kleine Streitereien zwischen Freunden mit jedem Tag besser verstehen, erschien im März 2017 das fünfte Album „Weggefährten“. Wenn nun also dieser Herr Pohlmann auf Frau Meimberg und Herrn Fischer trifft und das Ganze auch noch im Schallkabinenstudio spanischer Herkunft geschieht und zufällig Kameras mitliefen, so kann man nichts Anderes als extrem sehr viel Freude empfinden. +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard Bestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevard Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern auf: Facebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ UNSERE GASTGEBER: Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover") Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND: kling klang klang - Cameron McMichael James Studio - Guy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM: Lukas Palm Patrick Wollny Markus Kretzschmar Dominik Lehmann Miri Weber Rosa Palm Manuel Meimberg Marie Meimberg

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.