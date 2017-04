Wer soll zu uns kommen? #BongoBoulevard (Vlog No15)

Sehr geehrte Bongonators,mit dieser fetzigen Anrede der Kategorie “Sami Slimani” begrüßen wir Sie zum #BongoBoulevard Vlog mit der runden Nummer fünfzehn.Ähnlich wie beim oben genannten aufstrebenden Nachwuchs-Youtuber behandeln wir in diesem Bewegtbildbeitrag nur die heißen Themenwelten “Health” und “Lifestyle”:Neben durch mild bewusstseinserweiternden Allergiemitteln gegen aktuelle Pollenflüge aufkommende, ungewöhnliche Verhaltensmuster der Frau Meimberg, einer Diskussion über Plastikmusik, an der sich alle Erdenbewohner beteiligen sollten, und Revuepassiererei der letzten Episode mit dem wunderbaren Herrn POHLMANN, gehen Frau Meimberg und Herr Fischer auf die extrem sehr reichlichen Zuschauerkommentare der künstlervorschlagenden Art und Weise ein, woraufhin Herr Fischer das einzig Logische tut: Eine musikalische Darbietung mitsamt Musikvideo von eben diesen Vorschlägen. Wir sagen “Glaubt an euch selbst und schaut Bongo Boulevard” im Sinne unseres Mentoren Herr Tutorial und empfehlen, diesen Vlog mit einem Lächeln auf den Lippen sowohl zu beginnen als auch zu beenden. Mit einer letzte Weisheit unseres geistigen Ziehvaters verbleiben wir: Schauen Sie sich den gesamten Besuch des Herrn POHLMANN an und finden Sie den Weg zur Erleuchtung:https://www.youtube.com/watch?v=Vgg38ULQRJs +++ EXTREM SEHR GUT:jeden Mittwoch, 17.00hNEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter:https://twitter.com/Bongo_Boulevard Bestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevard Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern auf:Facebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ UNSERE GASTGEBER:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover")Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND:kling klang klang - Cameron McMichaelJames Studio - Guy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

