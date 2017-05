TRISTAN BRUSCH #BongoBoulevard (TEASER)

“Ich will, dass Helene Fischer nicht mehr Schlagergöttin ist, sondern ich die neue Schlagergöttin bin."Ja, ganz recht, liebe Bongo Boulevard Befürworter,oben stehendes Zitat stammt von unserem nagelneuen musikalischen Gast TRISTAN BRUSCH, seines Zeichens Liedhersteller mit Herkunft Indiepop. Und wie er ebendieses Zitat genau meint, das wird in der nächsten Episode #BongoBoulevard unter Anderem besprochen. Denn vor Allem geht es um Musik und die gab es sehr und reichlich. Britney Spears (“Toxic”), Hildegard Knef (“Mein Zeitgefühl”), Europe (“The Final Countdown”) und Herman van Veen (“tba”) werden ebenso via Schall durch das Schallkabinenstudio aus “Sie wissen schon wo” geführt und zeigen, warum man seine Ohren und sonstige Empfangsorgane immer auf “an” haben sollte, um auch die guten Dinge aus den vermeintlich Schlechten herauszufiltern. Desweiteren sehen Sie Marie Meimberg als sie selbst und temporär als Maeckes, seineszeichens guter Freund des Herrn Bruschs, Marti Fischer als Marti Fischer und zwei Mitmusikern, die auf die Namen Willi Sieger und Matze Pröllochs hören, von denen einer (Tipp: Matze Pröllochs) schonmal zu Gast im Bongo Boulevard war. Also Wap-bap ba-da-di-da-da to all of you, wenn es morgen um 17 Uhr wieder heißt: Bongo Boulevard. +++ MEHR ÜBER UNSEREN GAST: TRISTAN BRUSCH IM INTERNEThttps://chimperator-live.de/artists/52-tristan-brusch AUF YOUTUBEhttps://www.youtube.com/user/DickerKleiner Der in dieser Episode gastierende Mensch hat einen Namen und der lautet TRISTAN BRUSCH. TRISTAN BRUSCH wuchs in Tübingen zu einem Menschen der musikalischen Art und Weise heran, was er seinen Eltern mit Berufung Pianistin (Mutter) und Violinist (Vater) zu verdanken hat. Im Jahr der Euro-Einführung wurde Herr Brusch nicht nur 14 Jahre alt, sondern auch Komponist seines ersten selbstgeschriebenen Liedes, noch gesungen in einer Sprache, die aus Musik „music“ und aus Schallkabinenstudio spanischer Herkunft „Soundproof studio spanish origin“ macht, zumindest, wenn man es von Google Translate übersetzen lässt. Im Jahr 2008, historisch bewanderte Zuschauer werden errechnet haben, dass Tristan Brusch mittlerweile 20 Jahre alt war, tourte er durch die Tourbespielungsstätten dieses Landes und lebte von einem Körperteil namens Hand in ein Organ namens Mund, was er im Prinzipiellen immer noch tut, nur dass ab und an etwas zu essen auf seiner Hand liegt. TRISTAN BRUSCH steht in einer sehr engen Lebens- und Liebesbeziehung zur Musik und würde sie für nichts in der Welt verlassen, auch nicht, wenn die Hand wieder leer wäre. Diese Musikliebhaberei hört und fühlt man, wenn man durch das Hören seiner Musik anfängt zu fühlen, was auch daran liegt, dass er im Jahr 2012 Markus Winter, der unter dem kecken Namen Maeckes ebenfalls nicht ganz unerfolgreich musiziert, trifft, da dieser Maeckes für seine kleine Band Orsons ein Sample von Herrn Brusch benutzen möchte. Daraufhin waren Tristan Brusch, Maeckes und der Rest der Orsons eine Gang, die man seit Anbeginn der Zeit als Freunde bezeichnet, und führten Herr Brusch dazu, seine Texte zukünftig auf Deutsch zu schreiben. Seitdem fragt man sich, warum es Herr Bruschs Musik nicht schon länger gibt, damit man mehr von ihm zu hören hat, da seine Texte auf eine Art und Weise der Kategorie „mit Leichtigkeit, schönen Worten und trotzdem inhaltlich tief“ mit seiner Musik aus dem Hause Indiepop und Chanson zu Liedern zusammenverheiratet, die sofort was mit einem machen. Und zwar viel. +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard Bestaunen Sie BONGO BOULEVARD Bilder auf Instagram: https://www.instagram.com/bongoboulevard Und empfehlen Sie uns Ihren Eltern auf: Facebook: https://www.facebook.com/BongoBoulevard/ +++ UNSERE GASTGEBER: Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover") Marie Meimberg (auch bekannt als "mariemeimberg") SOUND: kling klang klang - Cameron McMichael James Studio - Guy James Cohen DAS BONGO BOULEVARD TEAM: Lukas Palm Patrick Wollny Markus Kretzschmar Dominik Lehmann Miri Weber Rosa Palm Manuel Meimberg Marie Meimberg

