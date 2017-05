Hochkant auf Europa-Tour

Florian Prokop startet eine Tour durch Europa, denn er will von jungen Europäern wissen: Wie viel liegt euch noch an der EU? Seine erste Station ist Roubaix in Nord-Frankreich. Denn in Frankreich wird am 7. Mai ein neuer Präsident gewählt.

