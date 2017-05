Mit dem Rapper Sidali durch Roubaix

Im Nordfen Frankreichs sind viele junge Leute ohne Arbeit, so auch in Roubaix, nördlich von Lille. Rapper Sidali ist hier aufgewachsen. Er führt Flo durch seine Heimat und erzählt, was er als Präsident ändern würde.

