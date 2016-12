iam.serafina - die erste Soap auf Snapchat (Trailer 1)

Der süße Hundefilter, Beine beim Laufen und das healthy Müsli am Morgen – Snaps die jeder macht und jeder kennt. Schon ganz cool, aber nach einer Weile auch irgendwie langweilig. Aber: Wie wär’s wenn mal wirklich was passieren würde auf Snapchat? Wenn man gnadenlos alles snappen würde – auch die dunklen Momente… Serafina macht mit ihrem Account iam.serafina genau das. Sie erlebt zwei der turbulentesten Wochen ihres Lebens und snappt alles mit – ohne Kompromisse. Solche Stories hat man auf Snapchat noch nie gesehen! Es gibt ein Drehbuch aber keine vorgeschrieben Dialoge. Serafina ist Hauptdarstellerin, Kamerafrau und Cutterin in einem. Zwei Wochen lang erzählt sie ihre Geschichte – in Echtzeit, ohne Nachbearbeitung und nach 24 Stunden sind die Videos weg – alles nach den Regeln von Snapchat eben. WORUM GEHT‘S? Serafina träumt davon, irgendwas mit Mode zu machen. Auf ihrem Weg dahin teilt sie ihr komplettes Leben, ihre Gefühle und ihre Gedanken mit ihren Followern – ihre erste Liebe, und ihre erste große Enttäuschung genauso wie ekstatische Partynächte, das schale Gefühl im falschen Bett aufzuwachen oder den Moment in dem sie realisiert, dass sie selbst das Praktikum bei der berühmten Designerin vermasselt hat, weil sie die Nacht davor einfach zu lange Party gemacht hat. Irgendwann merkt sie, dass sie durch das permanente Selbstdarstellen auf Snapchat ständig vor sich selbst wegläuft und langsam droht, sich selbst zu verlieren. Wer ist sie eigentlich, und was will sie überhaupt? Irgendwas mit Mode, aber was? Und ist das wirklich alles? Und wo ist überhaupt ihr Platz im Leben? WIE „ECHT“ IST IAM.SERAFINA? Die Charaktere sind eng an den echten Persönlichkeiten der Darstellerinnen angelegt. Die Geschichte ist an manchen Stellen sogar von den Lebensläufen der Darsteller inspiriert. Sie waren von Anfang in die Konzeption der Serie eingebunden. Serafina betreut auch ihren Instagram Account (https://instagram.com/iam.serafina ) selbst. WANN GEHT‘S LOS? Ab 02. Oktober 14 Tage lang täglich rund um die Uhr „live“ auf: WO KANN MAN DIE STORY SEHEN? • Snapchat: iam.serafina // https://www.snapchat.com/add/iam.sera... • Instagram: iam.serfina // http://instagram.com/iam.serafina Und täglich zum Nachschauen auf: • YouTube: www.youtube.com/channel/UC8yyfjXu9W6u55tZmMON5uA

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.