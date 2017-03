Tutorial: Wie ich meine Wimpern mache! (Daily Routine)

Hallo ihr Lieben, viele haben mich gefragt, wie ich meine Wimpern mache. Deswegen habe ich euch ein Schmink-Tutorial meiner Daily Lash Routine mit einigen kleinen Hacks aufgenommen. Es ist mein erstes Video - daher habt ein bisschen Rücksicht mit mir. Freu mich über euer Feedback in den Kommentaren, was ich noch besser machen kann in Zukunft! 3 Ich bin auch auf Snapchat & Instagram: https://www.snapchat.com/add/iam.serafina http://instagram.com/iam.serafina Meine alten Snapchat-Stories könnt ihr hier anschauen: https://www.funk.net/formate/57e64febe4b0a1795f147f13

