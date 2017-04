Gurkenlimo-Rezept (How to)

Hallo, ihr Lieben! Weil so viele von euch gefragt haben, gibt es jetzt endlich mein Gurkenlimo-Rezept! Dafür braucht ihr Gurken, Ingwer, Rohrzucker, Minze, Basilikum und Zitronen oder Limetten. Die Gurken kleinschneiden, pürieren und in einen Topf geben. Dazu gebt ihr 24 Teelöffel Zucker und lasst den Zucker und die Gurken ein wenig zusammen köcheln. Dann schält ihr den Ingwer und raspelt einen Teil in die Zucker-Gurkenmasse. Dann passiert ihr die Masse durch einen Sieb in ein Gefäß. Dann nehmt ihr ein weiteres Stückchen Ingwer und reibt ihn in den Gurkenlimo-Sirup. Einen Schuss Sirup könnt ihr in ein Glas geben und mit Mineralwasser aufgießen.Dazu gebt ihr etwas Zitronen- oder Limettensaft und ein paar Eiswürfel. Am Schluss wird das Ganze mit Basilikum und Minzblättern garniert. Prost! Ich bin auch auf Snapchat & Instagram: https://www.snapchat.com/add/iam.serafinahttp://instagram.com/iam.serafina JokaH Tululu: https://www.youtube.com/user/thespaceboyzTVwww.facebook.com/JokahTululu Meine alten Snapchat-Stories könnt ihr hier anschauen: https://www.funk.net/formate/57e64febe4b0a1795f147f13

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.