Internet-Freundschaften & -DATES - ft. JULIEN BAM - [#FishTank]

Jo Leute! :D ENDLICH mal wieder ein neues #FishTank! :D Tut mir Leid, dass ihr so lange warten musstet! Aber ab jetzt geht es wieder regelmäßig weiter! :D Dafür sind die nächsten 4 Folgen mit coolen Gästen! :D Wird hoffentlich fett und euch gefallen! Vielen Dank an Ju, dass er mich unterstützt hat! :D Julien Bam: youtube.com/julienbam - Als ob ihr ihn nicht eh alle kennt. - ------------------------------------------ Videos aus der EndCard: "Wenn du belästigt wirst...":https://www.youtube.com/watch?v=jVEY_2vf1TY Auf Klo mit BreedingUnicorns:https://www.youtube.com/watch?v=qglcMRO1Vc4 ------------------------------------------ Music by Friedrich Habetlerhttps://www.youtube.com/CodyGameMusic ------------------------------------------ Impressum Seit dem 01.10.2016 ist #FishTank ein Angebot von funk. funk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Impressum für Inhalte ab dem 01.10.2016: · http://go.funk.net/impressum

