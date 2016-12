Mein GEILER Körper ¯\_(ツ)_/¯

Hey Leute - Es freut mich total, dass ihr dieses Video anschaut! :DVielen Dank nochmal an Sorelle Amore für diese Inspiration! Mir hat es echt sau Spaß gemacht und ich hab mich total super gefühlt danach! :D Checkt auf jeden Fall ihr Video aus: https://www.youtube.com/watch?v=q5oo8mSBPOk Hoffe, es geht euch auch so! Wenn ja, teilt es gerne! :D ------------------------------------ Videos aus der EndCard: "Nerviger Fanhype?!" ft. Jodie Calussi: https://www.youtube.com/watch?v=3OZ261GrrMA My insecureties (by Sorelle Amore):https://www.youtube.com/watch?v=q5oo8mSBPOk------------------------------------ Impressum Seit dem 01.10.2016 ist #KurzVorNacht ein Angebot von funk. funk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Impressum für Inhalte ab dem 01.10.2016: - http://go.funk.net/impressum

