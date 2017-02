CLASHER & CREATOR kommentieren die LETZTE Folge #FinalClash! - Creators' Commentary

Link zur Episode: https://www.youtube.com/watch?v=pXjGEbKToOQ Jooo Freunde :) Das ist nun also die allerletzte Folge #CreatorsCommentary jemals! Ist echt crazy, dass das Ganze so langsam dem Ende zugeht! ABER: Deswegen heute eine ganz besonderes letztes Video! Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt Spaß damit! :) Wir sehen uns! 3 Danke an MyriamMcFly: youtube.com/user/AngelusProducti0ns Darkviktory: youtube.com/user/darkviktory Halbzwilling - Noah: https://www.youtube.com/user/Halbzwilling DieserPan: https://www.youtube.com/user/dieserpan Horrorkissen: https://www.youtube.com/user/horrorkissen Calvin Serrano: https://facebook.com/calvinvfx Wailam (KevLam): https://www.youtube.com/KevLamWK ⁠⁠⁠Elayoe: https://www.youtube.com/channel/UC_C_... AcanKu: https://www.youtube.com/AcankuFilms Paperblossom: https://youtube.com/Paperblossom 24|7sound: https://24-7sound.com

