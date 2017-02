Welcher Youtuber bekommt einen Preis von der HÄRTESTEN Jury? 😎 - [#KurzVorNacht SPECIAL]

Welcher Youtuber bekommt einen Preis von der H√ĄRTESTEN Jury? ūüėé - [#KurzVorNacht SPECIAL]

Joo Leute :) Wer von euch wird die Oscars-Verleihung schauen? :D Viel Spaß mit diesem besonderen "#KurzVorNacht" Danke an Ella TheBee, dass ich an der Aktion teilnehmen durfte! :) https://www.youtube.com/user/ellathebeex UND DANKE AN WAILAM FÜR SEINE UNTERSTÜTZUNG! :D https://www.youtube.com/channel/UCoFVakW2P8R3WMP35jSZv1g ------------------------------------------ Impressum Seit dem 01.10.2016 ist #KurzVorNacht ein Angebot von funk. funk  ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF).

