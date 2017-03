TÖTE, was du essen willst! D:

Jo Leute! :D Herzlich Willkommen zur LETZTEN Folge #FishTank des ersten Sendeblocks mit funk! Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Bock auf eine Verlängerung, denn ich würde wirklich gerne mehr Folgen #FishTank produzieren! :D Ja, die heutige Folge ist bereits letztes Jahr gedreht worden, aber aufgrund des Produktionsplan wurde sie erst jetzt ausgestrahlt! :D Hoffe, ihr habt dennoch genau so viel Spaß ... ? damit? xDD Vielen Dank an Joyce, dass sie mich unterstützt hat! 3 :) Kanal: https://www.youtube.com/user/JoyceIlg Bis daaaaann! 3 ------------------------------------------ Music by Friedrich Habetlerhttps: //www.youtube.com/CodyGameMusic ------------------------------------------ Impressum Seit dem 01.10.2016 ist #FishTank ein Angebot von funk. funk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF).

