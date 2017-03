Selbstzerstörung. (Bammel vor dem Video ._. )

Jo Leute - Das hier ist die letzte Folge #KurzVorNacht - Ich muss echt sagen, dass ich bei diesem Video total unsicher bin. So viele von euch haben sich gewünscht, dass ich über das Thema Depressionen/Selbstverletzung spreche. Ich habe lange überlegt und viel an dem Video hin- und hereditiert, bis es zu dieser Version gekommen ist. Bitte berücksichtigt, dass ich keine Erfahrung mit Selbstverletzung gemacht habe und alles, was ich sage, dazu dienen soll, euch zu helfen oder zu motivieren! :/ Hab echt mein Bestes gegeben, dass sich niemand angegriffen fühlt. UND JETZT HABE ICH DIE SCHNAUZE VOLL VON ERNSTEN VIDEOS :( NÄCHSTE WOCHE KOMMT EIN FUNVIDEO! ------------------------------------------ Impressum Seit dem 01.10.2016 ist #KurzVorNacht ein Angebot von funk. funk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF).

