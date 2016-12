#FinalClash - Wer soll dabei sein? [#TubeClash, Staffel 3]

♦♦♦ FORMULAR: WER SOLL DABEI SEIN? ♦♦♦ ▶ https://goo.gl/forms/BOFjVpdyKQ7CDtXt2 _____________________________________________________ ♦ Instagram: http://instagram.com/darkviktory ♦ Twitter: http://twitter.com/darkviktory ♦ Facebook: http://tinyurl.com/darkviktory ♦ VLOG: http://youtube.com/TheDVLogic _____________________________________________________ Sie sagen, das heutige YouTube sei schlechter. Wir sagen – YouTube ist wie ein Eisberg und ihr sucht nur am falschen Ort! Taucht mit uns ab in die Tiefen um findet den wahren Geist YouTubes wieder! So unglaublich viele bleiben im Schatten der Großen ungesehen und sind doch genau diejenigen, die wir vermissen! Sie sagen, Vorbilder sind gefallen. Wir sagen – es wird Zeit für neue Helden! TubeClash – FinalClash!

