VOTE DIE NEUEN #FinalClash YOUTUBER!!

♦♦ FAQ ♦♦ Q: Wie wird das Team in Staffel 3 aussehen? A: Es werden 3 neue Clasher gesucht: 1 Mädchen und 2 Jungs. Q: Manche haben 150 mal mehr Abos als andere - wie soll da fair gevotet werden? A: Eine simple Rechnung hilft uns hier: Jedem YouTuber wird anhand seiner Abonnenten-Zahl (Stand: 10.09.16, 15 Uhr) ein Divisor zugewiesen: Kanälen bis 20.000 Abos bekommen den Divisor 2, Kanäle ab 20.000 Abos den Divisor 3, ab 30.000 Abos den Divisor 4 und so weiter. Am Ende werden alle Votes durch den jeweiligen Divisor geteilt. Anhand der Quotienten werden die Gewinner erlesen. Q: Warum ist Kanal XY nicht dabei, obwohl er öfter eingereicht wurde? A: Ein 7köpfiges Jury-Team hat sich durch die Vorschlagsliste mit euren Einreichungen geackert und anhand persönlicher Präferenzen entschieden. Final Say hatte hier das Kreativteam durch die Frage: "Inspiriert und dieser YouTuber so sehr, dass wir uns vorstellen können, spannende Handlungsstränge für ihn zu schreiben?" Das hatte oberste Priorität. So kam bspw. auch Dezztroyz noch rein, OBWOHL er einen alten Kanal mit 160.000 Abos hat: Die Inspiration steht immer über Richtwerten. Dadurch greift bei ihm natürlich auch ein höherer Divisor und er benötigt mehr Votes für eine Qualifikation. Q: Warum kenne ich kaum jemanden? A: Weil wir uns entschlossen haben, Newcomer und Unbekannte in der letzten Staffel von #TubeClash zu fördern und uns gleichzeitig auf alle Charaktere aus S01 und S02 zu konzentrieren. Solltest du also dieses mal fast niemanden kennen - dann haben wir unseren Job gut gemacht :) Mehr Infos dazu: https://www.youtube.com/watch?v=BWXsE0GTWz0

