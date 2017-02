Schluss mit den Pappbechern - jetzt #umfüllen!

Jede Stunde landen in Deutschland 320.000 Pappbecher im Müll und verursachen so 40.000 Tonnen Müll! Unglaubliche Zahlen und eine unglaubliche Belastung für die Umwelt. Dabei ist die Lösung gar nicht so schwer: Weg mit den Pappbechern, ran an die Mehrwegbecher. Seid ihr bereit zum #umfüllen?

