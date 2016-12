Dillan White

Über das Format

In seinen Vlogs und dem monatlichen Format »Fang an zu leben« nimmt Dillan White seine NutzerInnen mit auf eine persönliche Sinnsuche. Er lässt sie an seinem Alltag, an Reisen und Abenteuern, vor allem aber an den Fragen und Gedanken eines 19-Jährigen teilhaben. In Kurzfilmen gibt er poetische Denkanstöße zu den Themen, die ihn und seine Zuschauer bewegen.

Über den Macher

Dillan ist ein nachdenklicher Typ mit einer optimistischen Grundhaltung. Er sucht Antworten auf die Fragen, die so ziemlich jeden ein Leben lang beschäftigen.