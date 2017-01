AUF KOFFEEIIN IN NEW YORK

➤ Letztes Video: https://youtu.be/DFSdDZNK7Mw➤ Instagram: @dillanxwhite➤ Snapchat: @dillanxwhite➤ Twitter: @dillanxwhite Kontaktadresse/Business Inquiries ➤ Management@dillanwhite.com Danke fürs Filmen, Yared! : https://www.youtube.com/user/xxyaredxx Music: https://soundcloud.com/cvirolyf/cviro-gxnxvs-benjamins Song: Zaza - Be Together [NCS Release] Music provided by NoCopyrightSounds. Video Link: https://youtu.be/gEbRqpFkTBk https://soundcloud.com/gregaram New York, New York Remix: https://soundcloud.com/sorrysines --------- Mein Equipment -------------------Vlogging: Kamera ➤ Sony RX 100 V Drohne ➤ DJI Phantom 4 Kleinere Drohne ➤ Yuneec BreezeSchnittprogramm ➤ Final Cut Adventure Movies:Kamera ➤ Sony A7s iiObjektiv ➤ Zeiss 16-35 mm F4

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.