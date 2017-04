StarStarSpace - FanArt

Großes Dankeschön an alle die mir Fanart geschickt haben! Weiter so! Füllt die Welt mit eurer Kunst! Anstatt die Bilder #likeahausfrau an den Kühlschrank zu kleben, hab ich ein Video draus gebastelt! Und falls ihr Bilder gemalt habt oder noch malen wollt und jetzt traurig seid, weil sie hier nicht vorkamen, keine Sorge der "Ente Day" kommt bestimmt nochmaaaal ;)

