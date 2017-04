StarStarSpace #10 - Panik im Paradies

Da sucht man aus Spaß nach'm Planetennamen, den's wirklich gibt, damit man den als Easter Egg in seine schlampig gezeichnete Scifiserie einbaun kann, und plötzlich ist man Experte für Astronomie, weil man alle Wikipedia Einträge über bekannte Exoplaneten durchliest... that's me.

