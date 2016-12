Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske im Test | Stealth- oder Actionspiel?

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ist der direkte Nachfolger von Dishonored: Die Maske des Zorns. Sie spielt sich die Geschichte 15 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers ab. Dem Spieler werden mit Corvo & Emily zwei Charaktere zur Auswahl gestellt, die beide natürlich mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet sind. Ob das Spiel aber ein gutes Stealthspiel oder doch eher ein knallharter Action-Titel ist, erfahrt ihr in unserem Test.

