Call of Duty: Infinite Warfare im Test | Der immer gleiche Shooter?

Wir befinden uns in einer Psychiatrie, drei Patienten schildern ihre scheinbar traumatischen Ereignisse mit dem Krieg in der virtuellen Welt. Was haben sie erlebt und was prägt ihre Erinnerung? Auch dieses Jahr liefert Activision mit Infinite Warfare einen weiteren Teil der Call of Duty Reihe. Wir haben uns das Spiel genauer angeschaut und geben euch in einer etwas anderen Art und Weise einen Eindruck davon, worin die Stärken und Schwächen des imposanten Ego-Shooters liegen.

