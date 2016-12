Final Fantasy XV im Review | Teil 1: Vier Fön-Frisur-Fans retten die Welt

Einst war Square-Enix’ Rollenspiel-Saga der unangefochtene König der Konsolen-RPGs. Mit Teil 15 möchten die Japaner nach längerer Durststrecke an die Glorie von einst anknüpfen. Ob das Großprojekt alte und neue Fans begeistern kann, erfahrt ihr in unserem zweiteiligen Review zu „Final Fantasy XV“.►Game Two in der Playlist: https://goo.gl/mT6MSJ►Game Two auf Snapchat: https://www.snapchat.com/add/therocketbeans►Rocket Beans TV 24 Stunden auf Sendung: http://rocketbeans.tv►Rocket Beans TV Hauptkanal: https://www.youtube.com/user/ROCKETBEANSTV►Rocket Beans TV Let's Play-Channel: https://www.youtube.com/user/Rocketbe... Infos zum Kanal: http://goo.gl/NaF2QG Facebook: facebook.de/rocketbeanstvTwitter: #GameTwo

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.