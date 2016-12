Der König der Löwen | Ausgegraben mit Lara

Jeder, dessen Gamer-Karriere schon ein paar Jahre länger dauert, kennt das: Einige Spiele, die uns im Laufe der Zeit begegnet sind, haben einen besonderen Platz in unseren Herzen eingenommen. In unserer Rubrik Ausgegraben dreht sich alles um genau diese außergewöhnlichen, oftmals ganz persönlichen Erfahrungen. Dieses Mal stellt euch Lara ihr Kindheitskleinod „Der König der Löwen" vor. Was genau bedeutet die Super-Nintendo-Version des Disney-Klassikers für unseren singenden Rotschopf?

