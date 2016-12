Super Mario Maker 3DS im Review | Level-Baukasten für unterwegs

Auf der Wii U zählt Marios Do-it-yourself-Kurs in Sachen Level-Bau zu beliebtesten Spielen überhaupt. Jetzt ist die Handheld-Variante erschienen. Game-Two-Redakteur Markus hat sich den 3DS geschnappt und überprüft, ob die kreativen Säfte auch in der Hosentaschenversion fließen.

