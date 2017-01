Game Two #007 | Virtual Reality und das Spielejahr 2017

Ein neues Jahr beginnt und so haben wir die Möglichkeit uns einmal die schönsten Spieleperlen 2017 anzusehen. Außerdem haben wir die Kollegen von den VR Nerds zu Gast die uns einmal einen Überblick über das Thema Virtual Reality geben. Aber irgendwas stimmt mit Eddy und Nils nicht.

