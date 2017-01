Game Two #007 | Nintendo Switch und Dragon Quest 8

Endlich ist es soweit: Nintendo stellt in Frankfurt seine neue Konsole Switch vor und wir waren für euch vor Ort um uns einmal einen ersten Eindruck zu verschaffen. Alle technischen Details, alle Infos zu kommenden Spielen und alles zum Thema Preis bekommt ihr heute in Game Two. Außerdem hat sich Gregor den neusten Dragon Quest Teil für den Nintendo 3DS angeschaut.

