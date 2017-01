Wünsch dir was | Skate 4

Es gibt Spielserien, da folgt Nachfolger auf Nachfolger auf Nachfolger, bis auch bei den genügsamsten Gamern das große Gähnen beginnt. Bei anderen Titeln ist das genaue Gegenteil der Fall: ein Sequel wäre heiß ersehnt, doch die Hersteller ignorieren eiskalt das Flehen der Fans. Genau um solche Software-Träumerein dreht sich unsere neue Kategorie „Wünsch dir was!“. Den Anfang macht Tim mit einem heißen Plädoyer für „Skate 4“. Warum Electronic Arts unbedingt eine Fortsetzung der Trendsport-Reihe ins Auge fassen sollte, erklärt euch Tim heute persönlich. ►Game Two in der Playlist: https://goo.gl/zAo7XR►Rocket Beans TV 24 Stunden auf Sendung: http://rocketbeans.tv►Rocket Beans TV Hauptkanal: https://www.youtube.com/user/ROCKETBEANSTV ►Game Two auf Facebook: facebook.de/rocketbeanstv►Game Two auf Snapchat: https://www.snapchat.com/add/therocketbeans►Game Two auf Twitter: #GameTwo

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.