Dragon Quest 8 Review | Das 3DS-Remake des RPG-Klassikers

In westlichen Gefilden konnte es die „Dragon Quest“-Serie in Sachen Verkaufszahlen zwar nie mit dem größten Konkurrenten „Final Fantasy“ aufnehmen. Dennoch hat sich die die charmante Kerkerklopperei im visuellen Gewand von „Dragon Ball“-Erfinder Akira Toriyama in den letzten Jahren auch hierzulande eine stetig wachsende Anhängerschaft erspielt. „Die Reise des verwunschenen Königs“ auf der PS2 war 2006 das erste „Dragon Quest“ überhaupt, das offiziell seinen Weg nach Europa gefunden hatte. Jetzt gibt’s das Remake für den 3DS. Redakteur Markus erklärt euch, wie gut die nach Meinung vieler Fans beste Episode gealtert ist. Ein neues Jahr beginnt und so haben wir die Möglichkeit uns einmal die schönsten Spieleperlen 2017 anzusehen. Außerdem haben wir die Kollegen von den VR Nerds zu Gast die uns einmal einen Überblick über das Thema Virtual Reality geben. Aber irgendwas stimmt mit Eddy und Nils nicht. ►Game Two in der Playlist: https://goo.gl/zAo7XR►Rocket Beans TV 24 Stunden auf Sendung: http://rocketbeans.tv►Rocket Beans TV Hauptkanal: https://www.youtube.com/user/ROCKETBEANSTV ►Game Two auf Facebook: facebook.de/rocketbeanstv►Game Two auf Snapchat: https://www.snapchat.com/add/therocketbeans►Game Two auf Twitter: #GameTwo

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.