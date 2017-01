Game Two #009 | Resident Evil 7, Faszination Horror & Gravity Rush 2

Ungeniert hereinspaziert: Sofia und Eddy öffnen die Pforten zu einer neuen Folge Game Two, die ganz im Zeichen des Grauen steht. Mit „Resident Evil 7" versucht Capcom sein wichtigstes Horror-Franchise ein weiteres Mal auf Kurs zu bringen. Ob das Ego-Experiment unsere kühnen (Alb)Träume erfüllen kann, erfahrt ihr im ausführlichen Review samt Studio-Talk mit Tester Sebastian und Schreckensfan Colin. Außerdem widmen wir uns der Faszination Horror auf allgemeinerer Ebene: Woher rührt die Lust am wohligen Schauder? Was fasziniert unerschrockene Genre-Liebhaber wie Simon oder Wolf im Speziellen? Und was sagen die Experten vom Hoaxilla-Podcast dazu? Jupp, ganz viel Grauen in der neuen Folge. Ein Glück, dass wir mit „Gravity Rush 2" zu guter letzt auch für Fraktion ‚Durchgeknalltes aus Nippon' ein hochwertiges Stück Software am Start haben. In diesem Sinne, viel Spaß!

