Nervenkitzel, Angst & Schrecken - Faszination Horror

Von wohligem Schaudern bis zu blankem Entsetzen - die Lust an der (sicheren!) Angst begleitet die Menschen seit Jahrhunderten. In unserer Reportage zum Thema sprechen die ausgemachten Gruselfans Simon, Wolf und Colin über ihre ganz persönlichen Vorlieben in Sachen Grauen. Mit Alex und Alexander Waschkau vom Hoaxilla-Podcast kommen außerdem zwei ausgewiesene Fachleute zu Wort und erklären über die Geschichte des Schreckens auf.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.