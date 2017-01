Game Two #010 | Sniper Elite 4, Yakuza 0 & Spielvorschau Februar

Heureka, schon 10 Folgen Game Two auf dem Buckel und immer noch nicht erwachsen. Zum ersten kleinen Jubiläum geben wir uns betont reif und seriös. Etwa beim Preview zu „Sniper Elite 4": Warum zur Hölle schießt Scharfschütze Eddy immer auf die Kronjuwelen seine Feinde? Oder im Beitrag zu „Yakuza Zero", in dem sich der alternde Asia-Gangster Budi an die wilden 80er im virtuellen Tokio erinnert. Passenderweise palavern wir noch ein bisschen über die Stärken und Schwächen des Open-World-Konzept und werfen einen Blick auf die interessantesten Spielveröffentlichungen des kommenden Monats Februar. Ihr seht, wir lassen Themen-technisch die Korken knallen - jetzt seid ihr dran!

